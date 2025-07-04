بالمنافسة مع 20 دولة.. العراقي مصطفى الحديدي يحصد المركز الأول في مسابقة الحساب الذهني

ويُعد الفوز في هذه المسابقة إنجازًا عالميًا يُضاف إلى سجل ، بتحقيق المركز الأول من قِبل الطفل مصطفى الحديدي، البالغ من العمر 8 سنوات، من ، ضمن فعاليات في .وتصدر الطفل المعجزة مصطفى في العديد من المناسبات بفصاحته وطريقة كلامه المميزة، في العديد من القنوات الفضائية العراقية، فضلًا عن تمكنه من حفظ ، وتصدره في مسابقات الحساب الذهني بموهبته الفريدة.