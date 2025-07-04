الموارد المائية: إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة في الرضوانية

وقال مدير الموارد المائية ما بين النهرين المهندس طه المحياوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "بحيرات ألاسماك المتجاوزة ضمن قاطع الرضوانية بلغت ٤٠٠ متجاوزة على المشاريع الإروائية ، حيث تم إزالة غالبيتها والعمل مستمر لانجاز المتبقي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين".وأضاف ان "العمل يهدف لتعزيز الأمن المائي ودعم خطط الوزارة للنهوض بالواقع المائي ولاروائي في عموم البلاد في ظل ظروف التغيرات المناخية وضمان التوزيع العادل للمياه على جميع المستخدمين، وتأمين الحصص المائية للمحافظات الجنوبية ومجمعات الإسالة".يذكر أن بحيرات الأسماك المتجاوزة سبب رئيسي لهدر كميات كبيرة من المياه نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، علاوة على التجاوز على الحصص المائية للمحافظات الجنوبية الواقعة في الذنائب.