ثلاث هزات أرضية تضرب العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل ثلاث هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية في وخاصة بإقليم ".وأضافت ان "الهزان الثلاثة حدثت في محافظتي والسليمانية".