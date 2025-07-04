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الدفاع المدني تصدر عدة توجيهات خاصة بذكرى العاشر من محرم
محليات
2025-07-04 | 08:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
353 شوهد
أصدرت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الجمعة، عدة توجيهات خاصة بذكرى العاشر من محرم.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "يجب التعامل السليم مع أسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، ويتطلب ذلك الالتزام بقواعد ربط الأنابيب باستخدام (القفايص)، وذلك لتفادي حدوث تسرب الغاز"، مؤكدة على "الانتباه أثناء الطهي إلى أدوات الطهي وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها".
وتابعت، أنه "ينبغي الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية وضمان جودة العزل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب المولدات والعاكسات الكهربائية في مواقع آمنة وبعيدة عن الأشخاص وبراميل تخزين الوقود، فضلاً عن الامتناع عن تخزين الوقود داخل المواكب والسرادق، سواء كانت الكمية قليلة أم كثيرة، وتجنب وضع مصادر النيران بالقرب من الخيام أو السرادق".
وأضافت: "ينبغي على أصحاب المواكب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تقديم خدمات الطهي، مع تقليل الاعتماد على مصادر النيران والكهرباء.، مع توفير مطفأة الحريق في المواكب والسرادق والتدريب على كيفية استخدامها".
وأكملت: "يمكن الاستفادة من البوسترات والكتيبات الإيضاحية التي وزعتها
مديرية الدفاع المدني
، حيث تحتوي على توصيات وإرشادات شاملة، بالإضافة إلى تعليمات استخدام مطافئ الحريق بجميع أنواعها، مع تنبيه المدخنين عن خطورة رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لها"، مبينة أنه "يجب الحرص على الحفاظ على الهدوء وفسح المجال امام عجلات الدفاع المدني والجهات الأمنية، والتعاون معهم في حالة حدوث أي ظرف طارئ".
وأكدت على "تجنب الازدحام عند المداخل المؤدية إلى الأماكن
المقدسة
أو المصاعد أو وسائل نقل الزوار، ويستحسن على الزائرين الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الجهات الأمنية"، مشددة على "ضرورة الامتناع عن تصديق الشائعات المغرضة أو الترويج لها، نظراً لما قد تسببه من إثارة للذعر بين الزوار".
ولتت الى انه "يجب أخطار
الأجهزة الأمنية
حول العناصر المشتبه بهم أو المندسين بين المواكب، بالإضافة إلى رصد أي أجسام غريبة، وعدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين، وعدم ملامسة الاشياء الغريبة ولا العبث بها وتبليغ عنها الجهات المختصة وعدم التجمهر بالقرب منها".
وأوضحت انه "يجب الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة، مع ضرورة وسرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ".
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