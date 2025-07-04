الإقليم يقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى عاشوراء

وذكرت الدائرة في بيان، ورد لـ ، أنه "بموجب قرار والشؤون الدينية في حكومة ، يُعطل الدوام الرسمي يوم السبت 5 يوليو/تموز 2025، في جميع مؤسسات الإقليم بمناسبة ذكرى عاشوراء".وأشارت الى انه "يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 يوليو/تموز".