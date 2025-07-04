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الإقليم يقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة ذكرى عاشوراء
محليات
2025-07-04 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
811 شوهد
أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة
إقليم كردستان
، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي غداً بذكرى عاشوراء.
وذكرت الدائرة في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "بموجب قرار
وزارة الأوقاف
والشؤون الدينية في حكومة
إقليم كردستان
، يُعطل الدوام الرسمي يوم السبت 5 يوليو/تموز 2025، في جميع مؤسسات الإقليم بمناسبة ذكرى عاشوراء".
وأشارت الى انه "يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 يوليو/تموز".
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