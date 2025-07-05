تعرف على تفاصيل طقس يوم عاشوراء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في ".وأضافت، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً حاراً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة إلى أن " طقس يوم الثلاثاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وتابعت ان "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".