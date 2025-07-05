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تعرف على تفاصيل طقس يوم عاشوراء
محليات
2025-07-05 | 01:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,327 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، استمرار تصاعد الغبار مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في
المنطقة الجنوبية
".
وأضافت، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً حاراً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة إلى أن " طقس يوم الثلاثاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".
وتابعت ان "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في
المنطقة الشمالية
، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وبينت، أن "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الأحد، في
بغداد
وديالى وكركوك وصلاح الدين وواسط والديوانية 41،
أربيل
39،
السليمانية
38،
نينوى
والأنبار 40،
كربلاء
والنجف وبابل والناصرية والمثنى 42،
ميسان
والبصرة 44".
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