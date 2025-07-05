الأعرجي خلال استقباله شيخ عشائر دليم: شيوخ العشائر لهم دور في التوعية المجتمعية

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء، بحث دور العشائر العراقية في دعم السلم والتماسك المجتمعي، ونبذ الخطاب المتطرف، وأهمية التوعية المجتمعية التي تضطلع بها العشائر العراقية الكريمة، من خلال تواصلها الاجتماعي مع الأهالي".واكد الاعرجي بحسب البيان: أن "شيوخ ووجهاء العشائر يمثلون واجهة المجتمع"، مشيرا إلى أن " تدعم الرسالة الاجتماعية التي تتكفل بها العشائر في دعم الدولة وتعزيز سلطة القانون".