أموال التحلية "تبخرت".. وشركات النفط تسحب مياه البصرة ونافذون يستغلون الأزمة

وقالت البجاري لـ ، إن "هناك مشكلة في مشاريع حقن المياه الخاصة بمشاريع النفط، فهذه العقود مبرمة على أساس أنها استخدام مياه البحر في الحقن، ودفعت لها أموالا كثيرة، لكن لاحظنا أن هذه الشركات تسحب المياه من المنابع التي تصل إلى وضخها في أنابيب تصل إلى الحقول النفطية"، مبينةً أن "في هذا الأمر تجاوز صارخ على كمية المياه التي تصل إلى البصرة".وأضافت أن " تغض النظر عن هذا التجاوز الكبير، بينما تزداد حدة أزمة المياه في البصرة عاماً بعد آخر"، مشيرةً إلى "وجود عجز كبير لدى الحكومات المحلية والاتحادية في التفاوض مع دول الجوار للحفاظ على كميات المياه الواردة لدجلة والفرات".وأشارت إلى أن "هناك عدم جدية لإنشاء محطة تحلية المياه من ، رغم أنه الحل الأمثل والانسب للبصرة، لكن منذ 2009 يتم اختراع معوقات ليست حقيقية، إضافة إلى حصر تمويله بأموال البترودولار"، متساءلة: "وهل يوجد تخصيص حقيقي للبصرة من البترودولار حتى يتم إنشاء هذه المحطة؟".ولفتت عضو إلى أن "هناك استثمارات ذاتية وشخصية واستغلال لأزمة المياه في البصرة، فالمواطن يحتاج لأكثر من 500 ألف دينار للحصول على المياه من معامل تابعة لشخصيات متنفذة في الدولة".