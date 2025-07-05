بالصور.. ليلة عاشوراء بمحيط صحن الإمامين العسكريين

تنشر ، صورا لإحياء ليلة عاشوراء بمحيط صحن الإمامين العسكريين (ع) في مدينة .

وقالت العتبة العسكرية، في ليلة عاشوراء، طافت مواكب العزاء بمحيط صحن الإمامين العسكريين عليهما السلام خطىً دامعة وهتافات حزينة تشقّ سكون الليل نحو القلب".

وأضافت "منتسبو القوات المسلحة في شكّلوا موكباً مهيباً، تقدّموا بالعزاء لصاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، مجدّدين الولاء في ذكرى شهادة جده الحسين عليه السلام".

أدناه صور للعتبة العسكرية..