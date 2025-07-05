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تسجيل أعلى معدلات عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية
محليات
2025-07-05 | 18:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
14 شوهد
أعلنت
وزارة النقل العراقية
، الأحد، عن تسجيل أعلى معدلات عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية بلغ أكثر من 700 رحلة يوميا.
وقالت الوزارة في بيان، إن "حركة عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، بلغ أكثر من 700 رحلة يوميًا، في مؤشر لافت على تعافي الأجواء العراقية واستعادتها الحيوية الكاملة بعد موجة التوترات الإقليمية الأخيرة، وتحوّلها مجددًا إلى رئة تنفس رئيسية لحركة
الطيران الدولي
".
وأضاف البيان أن "هذا التقدم جاء نتيجة استراتيجية وطنية متكاملة وضعتها الحكومة برئاسة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، وبإشراف مباشر ومتابعة من وزير النقل
رزاق محيبس السعداوي
، الذي وجّه بضرورة إعادة
بناء الثقة
الدولية بالأجواء العراقية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير".
ونقل بيان الوزارة عن مدير عام
الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية
العراقية
عباس البيضاني
، أن "الشركة تمكنت، خلال فترة وجيزة، من تنفيذ خطوات نوعية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة كوادرها، بما يعكس الموقع الحيوي المحوري للعراق كممر جوي استراتيجي يربط الشرق بالغرب، ويُعد نقطة التقاء رئيسية في المجال الجوي العالمي".
وأشار البيان إلى أن "المعدلات اليومية لعبور الطائرات ارتفعت بشكل تصاعدي، من (300 - 350) رحلة سابقًا، إلى (450 - 600)، وصولًا إلى أكثر من 700 رحلة جوية يوميًا في الوقت الراهن، وهو ما يُعد أعلى رقم يُسجّل منذ سنوات"، معتبرا أنه "يؤشر إلى استعادة الأجواء العراقية لجاذبيتها التشغيلية وثقة شركات الطيران العالمية بها، رغم ما شهدته المنطقة مؤخرًا من تحديات أمنية".
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