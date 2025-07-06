انتهت قبل قليل.. ركضة طويريج تهز كربلاء من جديد فماذا تعرف عنها؟

وبدأت الركضة التقليدية بعد صلاة الظهر مباشرة، حين انطلقت الحشود من منطقة قنطرة السلام، الواقعة على بعد نحو كيلومترين شرق القديمة، واندفع المشاركون بأقدامهم الحافية وقلوبهم الملتاعة نحو الإمام الحسين (ع)، مرددين مرددين هتافات وسط أجواء غلب عليها الحزن والانفعال والبكاء.تستمد ركضة طويريج رمزيتها من محاولة أنصار الإمام الحسين (ع) الوصول لنصرته في معركة الطف، ولكن بعد فوات الأوان. ولهذا فإنها تمثل تعبيرًا عاطفيًا عن الأسف، وتجديدًا للبيعة على نصرة الحق والوقوف بوجه الظلم، في كل زمان ومكان.وشهدت شوارع كربلاء تدفقاً بشرياً هائلًا، حيث غصّت الأزقة والمداخل المؤدية إلى المرقدين الشريفين بالحشود، وسط تنظيم دقيق من الجهات الأمنية والخدمية والصحية، التي استنفرت طاقاتها لإنجاح هذا الحدث السنوي.وعلى طول الطريق تتواجد، فرق طبية وإسعافية وتطوعية لتقديم الخدمات، إلى جانب انتشار عشرات المواكب التي توفر الطعام والماء للزائرين في مسار الركضة الطويل. كما قامت الفرق الإعلامية بتوثيق اللحظة صوتا وصورة، حيث نقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية مشاهد مهيبة من كربلاء لجموع الزائرين وهم يركضون بقلوب مفجوعة نحو مرقد الإمام الحسين.