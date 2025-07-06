فيديو مأساوي.. "بيك اب" دخلت تحت "براد" وأنهت حياة شخصين على طريق الناصرية

وقال المصدر لـ ، إن "حادث سير مروع وقع على طريق مما ادى الى وفاة شخصين".فيما أظهر مقطع مصور، حصلت عليه ، أن عجلة "بيك أب" دخلت تحت سيارة " "، وعادة يحدث هكذا نوع من الحوادث نتيجة شدة السرعة.