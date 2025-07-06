شرطة ميسان: القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة داخل مستشفى الحكيم التعليمي

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مديرية حمايةً المنشآت ومن خلال المتابعة المستمرة الخاصة بتامين الحماية للكوادر الصحية ورصد الحركات المشبوهة والمثيرة للشك والاشتباه ولخبرتهم وحسهم الأمني، رصدت احدى المواطنات بالزي الرسمي مرتدية سترة بيضاء اللون تثير الشك والاشتباه مما استدعى التحفظ عليها وابلاغ الكوادر الإدارية لمستشفى التعليمي حتى يتم التأكد من هويتها".واضاف ان "المواطنة وبعد الرجوع للبيانات تبين انها انتحلت صفة طبيبة وليس لها علاقة بالمؤسسة الصحية اطلاقاً"، مشيرة إلى "إحالتها إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقها أصولياً ".