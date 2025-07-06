فيديو يظهر "تشققات" في أرصفة ميناء الفاو

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لتشققات في أرصفة ميناء بمحافظة .

ويظهر الفيديو قيام عمال باستخدام عملية حقن بالأسمنت لهذه التشققات. من جانبه، قال إعلام شركة الموانئ، إن "مقطع الفيديو قديم والتشققات خلال اعمال انشاء الارصفة".