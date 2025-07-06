ذي قار.. تنويه لسائقي المركبات بسبب الغبار

أصدرت مديرية مرور ، الأحد، تنويها لسائقي المركبات بسبب الغبار في المحافظة.

وجاء في التنويه "نظرا لنشاط الرياح وارتفاع نسبة الغبار ما تسبب في انخفاض مدى الرؤية، خصوصا في مناطق شمال ، نهيب بجميع سائقي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة والامتناع عن استخدام الهاتف أو أي ما قد يشتت الانتباه أثناء القيادة".

وأضاف التنويه "وذلك حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين وتفاديا لوقوع الحوادث المرورية".