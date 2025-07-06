في الذكرى الخامسة لاغتياله.. عراقيون يستذكرون هشام الهاشمي

استذكر ناشطون عراقيون، الذكرى الخامسة لاغتيال الباحث العراقي بهجوم مسلح في العاصمة العراقية .

واغتال مسلحون في السادس من تموز عام 2020 أمام منزله في ببغداد، ولاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

وقال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، "في مثل هذا اليوم من العام 2020، تعرض الباحث العراقي لعملية اغتيال من قبل مسلحين".

وأضاف، أن "الغريب في الأمر حتى الآن وبعد مرور خمس سنوات ما تزال عملية اغتياله غامضة، برغم إعلان الحكومة عن اعتقال احد المتورطين بذلك".

من جانبه، رأى ناشط آخر أن "عملية اغتيال الباحث العراقي الهاشمي كان هدفها اسكات صوته"، لافتا الى أن "الباحث الهاشمي كان خسارة للعراق وللعراقيين"، مضيفا "الهاشمي دفع حياته ثمنا لقول الحقيقة".

من هو هشام الهاشمي

هشام الهاشمي تولد (9 أيار 1973) هو باحث في والاستراتيجية.

حصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من في (الجامعة المستنصرية) سنة 1994.

كما حصل على شهادة الماجستير 2015 والدكتوراه في العلوم السياسية 2019 في (جامعة بغداد).