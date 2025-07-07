ضمن حملة بغداد أجمل.. رفع الكتل الكونكريتية من طريق رئيسي في الغزالية (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن ، تم رفع الكتل الكونكريتية والمشوهات المتروكة على السريع "جهة " غرب العاصمة".وتابعت، ان "الحملة مستمرة تحت شعار " أجمل بلا كتل كونكريتية".