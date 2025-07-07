خلال زيارة عاشوراء.. كربلاء تعلن رفع 33 ألف طن نفايات

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أنها "وبمشاركة (2468) موظفا و(419) آلية تخصصية، أنهت حملتها الخدمية الكبرى، رافعةً أكثر من 33 ألف طن من النفايات من ومحيطها، وذلك ضمن الخطة المصادق عليها من قبل محافظ ومتابعته الميدانية على سير العمل".وبين، أن "الجهود توزعت على ثلاث وجبات عمل (صباحية، مسائية، وليلية)، مع تشغيل (750) عامل تنظيف إضافي موزعين على القطاعات البلدية الثمانية، كما تم نشر ما يقارب (1500) حاوية نفايات سعة (1100 لتر)، وتوزيع (10 أطنان) من أكياس النفايات المنتَجة محلياً من قبل معمل الأكياس التابع للمديرية".وبحسب البيان، ساهمت شعبة الإعلام والاتصال الحكومي "بدور توعوي فعال من خلال توزيع (5000) بروشور إرشادي على أصحاب المواكب الحسينية والزائرين؛ للتأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة المدينة وممتلكاتها العامة، ومساندة ملاكات البلدية في إبراز كربلاء بأبهى صورة أمام قاصديها".ويوم أمس الأحد، أحيا ملايين الزائرين (من داخل وخارجه) ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته (ع) في .