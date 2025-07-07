نينوى.. 4 حالات انتحار خلال يومين

وقال المصدر لـ ، إن " سجلت أربع حالات انتحار خلال الساعات الـ48 الماضية، بينها منتسب في الفرقة 15".وأشار إلى أن "محاولتين لامرأتين أقدمتا على حرق نفسيهما وما زالتا قيد العلاج في مستشفيات ".