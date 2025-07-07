كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء

وقال المحافظ في بيان ورد لـ ، إن "الدوام الرسمي ليوم الأربعاء القادم يعطل لمناسبة ذكرى دفن الأجساد الطاهرة للإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه".وأحيى الملايين يوم أمس العاشر من محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في والعديد من المحافظات العراقية.