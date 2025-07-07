خبر سار لاهالي البصرة والمناطق الجنوبية بشان الكهرباء

وقال فاضل في بيان ورد لـ ، انه "تم تشغيل خط النقل الجديد (فاو 400 ك.ڤ – 132 ك.ڤ) وإدخاله الخدمة لأول مرة"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في والمناطق الجنوبية".وأضاف أن "تنفيذ هذا الخط الحيوي يأتي ضمن رؤية الوزارة لتقوية البنية التحتية لشبكة النقل وتحقيق استدامة الطاقة في محافظة والمحافظات الجنوبية"، لافتاً إلى أن "المشروع يشكل جزءاً من الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات ورفع كفاءة نقل الطاقة".وبيّن أن "الخط يمتد بطول (76) كلم ويضم (244) برجاً ناقلاً، وبسعة إجمالية تبلغ (480) ميغاواط، ما يتيح تغذية أكثر استقراراً للمناطق الواقعة في والمناطق المجاورة في المحافظة"، لافتا إلى أن "أهمية الخط لا تقتصر على تحسين الخدمة محلياً، بل تشمل أيضاً تعزيز مرونة الشبكة ضمن استراتيجية مشروع الربط الخليجي، الذي تسعى الوزارة إلى إنجازه كمسار استراتيجي لتكامل الطاقة على مستوى المنطقة".وثمّن "الجهود الكبيرة التي بذلتها الملاكات الهندسية والفنية التابعة للشركة العامة لنقل في التي عملت بتفانٍ وإخلاص لإكمال المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة".