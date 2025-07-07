التعليم العالي تصادق على قرار يخص حملة الشهادات العليا

والبحث العلمي ، الاثنين، على قرار يخص حملة الشهادات العليا.

وقالت الوزارة في بيان، "وزير والبحث العلمي يصادق على قرار هيئة الرأي بعدم مطالبة حملة الشهادات العليا في اختصاص طرائق التدريس بالدورة المحدثة لطرائق التدريس واختبار صلاحية التدريس". أدناه نص القرار..

