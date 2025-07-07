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التعليم العالي تصادق على قرار يخص حملة الشهادات العليا
محليات
2025-07-07 | 15:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,562 شوهد
صادق وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي
نعيم العبودي
، الاثنين، على قرار يخص حملة الشهادات العليا.
وقالت الوزارة في بيان، "وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي
نعيم العبودي
يصادق على قرار هيئة الرأي بعدم مطالبة حملة الشهادات العليا في اختصاص طرائق التدريس بالدورة المحدثة لطرائق التدريس واختبار صلاحية التدريس".
أدناه نص القرار..
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