إحالة 10 موظفين في بلدية النجف الى المحاكم

وبحسب مصدر مطلع، "تم احالة اكثر من (10) موظفين في بلدية الى المحاكم المختصة نتيجة هدر المال العام (عشرات المليارات) بسبب احالة علوة المخضر للاستثمار (من علوة مخضر بايجار 3 مليارات و200 مليون دينار) سنويا الى مجمع تربوي بايجار (43) مليونا سنويا".

أدناه وثيقة تخص الموضوع..