50 كغم بسبعة آلاف دينار.. فلاح يكشف لـ السومرية معاناته من بيع الطماطم

كشف فلاح جنوب ، عن معاناة الفلاحين من بيع محصول الطماطم، مشيرا الى أن 50 كغم تباع بسبعة آلاف دينار.

وقال "وعد" وهو من في حديث لـ ، "المستورد دمرنا ونبيع الطماطم بسبعة آلاف دينار لكل 50 كغم واحيانا أقل من هذا السعر".

وأضاف أن "خسائرنا هذه السنة لا تعوض مما نجبر لبيع جزء من اراضينا الزراعية لسداد ديوننا لمكاتب الزراعة"، مشيرا الى أنه "مديون بمبلغ 15 مليون دينار لهذا الموسم بعد جفاف قناة 34 الاروائية تماماً مما زاد من خسائرنا بالاعتماد على مياه الآبار التي أهلكت بعض المحاصيل الزراعية".

ويرى أن " لم تدعم الفلاحين بالمبيدات والبذور والأسمدة والفلاح يجبر للشراء بمبالغ كبيرة".

وشدد "أننا عدنا من أزمة نزوح دامت أكثر من 10 سنوات في مخيمات النزوح في والبعض الان يفكر بالعودة إلى مدن الإقليم للعمل هنالك بعد الخسارات الكبيرة التي تكبدها المزارعون في منطقة "، مناشدا حكومة المحافظة بـ"إيجاد الحلول لإنقاذ المنطقة من هجرة عكسية".