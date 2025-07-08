بالصور.. تظاهرات وغلق طريق رئيسي في ميسان

وقال مراسل ، ان "العشرات من أبناء قضاء الكحلاء بمحافظة ، خرجوا في تظاهرة، اليوم احتجاجًا على انخفاض مناسيب المياه في انهر القرى والارياف التابعة للقضاء".وأضاف ان "المتظاهرين قطعوا الزكي بقضاء، ومنعوا المركبات من المرور"، لافتا الى ان "هذا الجسر يؤدي إلى الشركات الصينية".