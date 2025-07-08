برئاسة الأعرجي.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته العاشرة

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وتابع، انه" جرى خلال الجلسة عددا من مذكرات التفاهم، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".