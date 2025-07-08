تكليف ساجد خليل بمنصب معاون محافظ بابل (وثيقة)

وأمر فيحان في وثيقة رسمية تحمل توقيعه واطلعت عليها بـ"تكليف الحقوقي بمنصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية ويتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة للمعاون الإداري".وأضاف "تلغى كافة الأوامر التي تتعارض مع هذا القرار".