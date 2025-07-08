وذكر بيان للمفوضية، انها " تمديد مدة التقديم للعمل بصفة موظف اقتراع لغاية 20 تموز 2025".وأكدت "ضرورة الاسراع بتسليم استمارة التقديم الى اقرب مركز تسجيل قبل انتهاء مدة التقديم".