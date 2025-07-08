العراق وتركمانستان يتوصلان لاتفاقية توريد الغاز بآلية التعويض

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أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنجاز اتفاقية تعويضية مع تنص على توريد الغاز إلى مقابل تعويض بكميات مماثلة من الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية وتابعته ، إن وزارته "أعدت وأنجزت الاتفاقية مع الجانب التركمانستاني للحصول على الغاز عبر آلية تعويضية تسمى (سواب)".

وأضاف أن "الاتفاقية تنص على ضخ الكميات المتفق عليها من الغاز إلى مناطق شمال ، مقابل تعويض بكميات مماثلة من الغاز الإيراني".

وأوضح أن "الاتفاق تم بين وزير الكهرباء ووزير الغاز التركمانستاني، واشترط أن يكون العقد محصورًا بين العراق وتركمانستان فقط"، مبيناً أن "الأموال تحول إلى الجانب التركمانستاني وفق الآلية التعويضية".

وأشار موسى إلى أن "وزارة الكهرباء أنجزت ما عليها من إجراءات إدارية للاتفاقية التعويضية، وتمت مفاتحة للحصول على الموافقات الإدارية والمالية للاتفاق النهائي".

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء بأمس الحاجة إلى الغاز التركمانستاني لتعويض نقص الغاز الإيراني، الذي تسبب في تحديد الأحمال على المنظومة ومحطات الإنتاج".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن أمله في "استحصال الموافقات الإدارية والمالية اللازمة، ليتسنى فتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى الجانب التركمانستاني، بما يتيح دخول الاتفاق حيز التنفيذ".