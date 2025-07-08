رفع كتل كونكريتية في الصالحية وسط بغداد

أعلنت ، الثلاثاء، عن رفع كتل كونكريتية في الصالحية وسط العاصمة.​

وقالت القيادة في بيان، "المباشرة برفع جميع الكتل الكونكريتية المحيطة بقناة "العراقية" في منطقة "الصالحية" بجانب ".

وأضاف البيان "يأتي ذلك من خلال الجهد الهندسي في قيادة العمليات بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع دوائر البلدية".