بغداد.. الإطاحة بمزور خطير وكشف معملًا متكاملًا للتزوير

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز قسم شرطة الاول ومفارز مكافحة إجرام الصدر الأول ومركز شرطة الجزائر من الإطاحة بأحد أخطر المتهمين في عمليات تزوير المستمسكات الرسمية وأرقام المركبات والوثائق الحكومية".وأضافت، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من أحد المصادر السرية، تفيد بوجود شخص يمارس نشاطات التزوير ضمن ، تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من عدة أقسام أمنية".وتابعت، أنه "بعد رصد ومتابعة دقيقة، نُفذ كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم بالجرم المشهود، ولدى، التحقيق معه اعترف بامتلاكه معملًا متكاملًا للتزوير".وأشارت الى انه "انتقل فريق العمل المختص إلى منطقة "أم الكبر والغزلان" بدلالة المتهم، حيث تم ضبط المعمل الذي يحتوي على: (طابعات ورقية وصناعية متخصصة، طابعة أرقام، رولات وأختام تعود لدوائر رسمية مختلفة (قضائية، مرورية، أمنية، كمركية)، لوحات مرورية وسنويات مزورة، نماذج فارغة لمعاملات إدخال كمركي".ولفتت الى أنه "تم ضبط جميع المواد أصوليًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تتواصل التحقيقات للوصول إلى بقية المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية".