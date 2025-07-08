الإعلام والاتصالات توجه دعوة تخص شهر محرم

دعت والاتصالات، الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية إلى مراعاة قدسية شهر محرم ونبذ الكراهية.

ووجهت الهيئة كتابا رسميا الى المؤسسات الإعلامية أدناه نصه..