لاستكمال إجراءات التعيين بصفة عقد.. الإعلان عن قوائم المقبولين لهذه المحافظة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على الأشخاص المدرجة أسمائهم من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية الحضور الى مركز تدريب شرطة لغرض أعمال اجراءات الفحص والقبول لغرض بصفة عقد على ".الأسماء والقوائم ادناه: