مجلس القضاء يكشف إحصائية جديدة للمفرج عنهم بقانون العفو العام

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون قد بلغ (27974) سبعة وعشرين الف وتسعمائة واربعة وسبعين شخصاً".وتابع، ان "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا هو (119315) مائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة عشر شخصا."وتابع، ان "مجموع المبالغ المستردة بلغ (22,374,631,195) اثنان وعشرون مليار وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وخمسة وتسعون دينار".