جنايات واسط تحكم بالحبس لسنتين بحق منتسب في الشرطة بتهمة ابتزاز مرشحة

وقال مصدر قضائي في حديث لـ ، إن "محكمة جنايات أصدرت اليوم حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق منتسب في الشرطة، بعد إدانته بابتزاز مرشحة للانتخابات".وأضاف المصدر أن "المتهم طالب بمليار دينار مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بهذه المرشحة في مدينة ".