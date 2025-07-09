ضمن حملة بغداد أجمل.. بلدية مدينة الصدر تكشف عن مشاريع المرحلة الثانية

وذكرت عباس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة ستشمل بالعديد من المشاريع المهمة، أبرزها تطوير وتأهيل 64 شارعا رئيسية في مدينة الصر الأولى والثانية"، مشيرا الى ان "الشوارع ستتضمن باركات نظامية وانارة متطورة وزيادة المساحات ".وتابع، انه "سيتم انشاء حديقتين كبيرتين بمساحة 5 دونم في قطاع 10 و13 تشمل العاب الأطفال وجميع البنية التحتية المتكاملة".