البرلمان يشكل لجنة لاستحصال حقوق فئة من منتسبي جيش النظام السابق

وقال في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة الفرعية تتألف من ، ولجنة الأمن والدفاع، واللجنة المالية، ولجنة النزاهة"، لافتا إلى أن "الاجتماع الأول عُقد بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والدفاع، ورابطة المتقاعدين، ومديرية المحاربين في ".وتابع أن "هؤلاء المنتسبين لم يحصلوا على حقوقهم كرواتب أصولية، بل تم منحهم مبالغ بصيغة منحة مالية لسنتين من 2003 الى 2005"، مشيرا إلى أن "اللجنة شُكلت بأمر ديواني من رئيس مجلس النواب".وأضاف: "نسعى إلى استحصال حقوق الضباط والمنتسبين والمراتب، الذين يُقدر عددهم بحوالي 100 ألف عسكري من جيش النظام السابق".