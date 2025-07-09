مجلس بغداد يفتح ملف المشاريع في بغداد: مؤشرات إدارية ومالية

وقال الحمداني في تدوينه له، "نستعد لفتح ملف المشاريع التي نفذت في احياء ".وأضاف: "فالكثير منها عليها مؤشرات ادارية ومالية استجابة لمطالب القطاع الخاص الذي يطالب بحقوقه التي لم تصرف".