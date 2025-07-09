"حرام شرعاً".. علماء دين يحذرون من بيع البطاقات الانتخابية

وأطلق عدد من علماء الدين تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدين أن هذه الممارسات تُعد "حرامًا شرعًا" وتُصنف ضمن "شهادة "، لما تمثّله من تفريط في حق الوطن والمجتمع.ونقلت "كوردستان24" عن رجل الدين ان "بيع البطاقة الانتخابية حرام شرعًا في دين ، ومن يقدم على ذلك فإنه يبيع دينه ووطنه. على من يرشح للانتخابات أن يأخذ بالأسباب والأخلاقية، لا بشراء الأصوات".كما اكد عضو مجلس علماء جدوع ان "الظاهرة آخذة في الاتساع"، معربا عن اسفه "من بيع البطاقات الانتخابية التي تتم مقابل أثمان محددة، ومن خلالها يتسيد بعض المرشحين على الناس. نحن لا نعمم، لكن هذه الظاهرة كبيرة ومقلقة، وهي حرام ولا تجوز شرعًا، لأنها تُعد شهادة زور".وشدد عضو مجلس علماء طوقان، "على خطورة التفريط بالصوت الانتخابي"، وأكد "حين تبيع صوتك، فأنت تساهم بصناعة الطغاة الذين لا يرعون مصالحك. هؤلاء لا يتوفر فيهم شرطا القوة والأمانة، وهم غير مؤتمنين على شؤون الناس. تأصيلًا شرعيًا، فإن إعطاء الصوت لغير مستحقه هو شهادة زور، فإياك أن تقع في هذا الخطأ".