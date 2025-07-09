وزير التربية يصادق على تعيين 357 خريجا

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية صادق على أوامر الخاصة بـ(357) خريجًا من مختلف الاختصاصات، بعد إصدارها من قبل ".وأضافت انه "جرى توزيع الأسماء على للتربية في المحافظات، وفقًا للتخصصات والاحتياجات".