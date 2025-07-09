خطة مرورية خاصة بالزيارة الاربعينية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "استناداً لتوجيهات رئيس لتأمين زيارة اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام، ترأس مدير المرور العام اللواء عدي اجتماعا عبر الدائرة المغلقة مع مدراء مرور ولجانبي ومدراء مرور المحافظات ومدراء المديريات والاقسام في المقر العام".وأضافت ان "الاجتماع ناقش الاستعدادات للخطة المرورية وتنظيم حركة السير والمرور وتوزيع وانتشار عجلات دوريات المرور والعجلات الاختصاصية والدراجات النارية والعناصر البشرية من الضباط والمراتب وتوزيع المهام والواجبات كلاً ضمن الرقعة الجغرافية ولكافة ".وأكدت ان "ذلك يهدف لإنجاح زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام والتأكيد على حملات التوعية والتثقيف ونشر العلامات المرورية ( علامات الدلالة ) الارشادية ضمن قواطع المسؤولية".