توصيات لتفادي جمرة القيظ

– محلي

تنشر نيوز، عددا من التوصيات لتفادي جمرة القيظ التي سيشهدها بدءا من السبت المقبل والتي ستتسبب بارتفاع محسوس في درجات الحرارة قد تتجاوز في بعض المحافظات الـ50 مئوية.

ومن ضمن التوصيات:

-عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة (من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا).



-الإكثار من شرب الماء.



-تخفيف الأنشطة الخارجية.



و"جمرة القيظ" ظاهرة موسمية تشهدها الأجواء المناخية في ومناطق أخرى مثل وشمال ، وهي المناطق الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة في العالم.

وخلال الموجة تصل درجات الحرارة إلى مستويات 50 درجة مئوية أو أعلى في الظل و60-70 مئوية للمواد تحت أشعة الشمس في مدن الجنوب والوسط.