رفع كتل كونكريتية غربي بغداد (صور)

أعلنت ، الأربعاء، عن رفع كتل كونكريتية من طريق غربي العاصمة.

وقال إعلام عمليات في بيان، إن " تباشر برفع الكتل الكونكريتية التي تعيق حركة السير في منطقة (هكتاريا وشعار) على الطريق القديم الرابط بين قضاء ابي غريب ومنطقة بجانب ، ونقلها الى موقع الرزم خارج حدود العاصمة".

وأضاف البيان "يأتي ذلك يإيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن وبجهود مميزه من الجهد الهندسي للقيادة بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين ومن أجل بغداد اجمل وخالية من الكتل الكونكريتية".