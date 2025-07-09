وقال المصدر في حديث لـ ، "20 حالة اختناق داخل عدد من الدور السكنية نتيجة استنشاقهم رائحة غريبة ضمن منطقة شرق العاصمة ".وأضاف المصدر "تم نقل المصابين الى المستشفيات القريبة وتوجه الإجهزة الامنية المختصة الى المنطقة لمعرفة مصدر الرائحة".