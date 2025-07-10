توضيح رسمي حول المتقدمين على تعيينات محافظة بغداد

وقال مدير إذاعة ، الدكتور علي حبيب، إن التقديم الإلكتروني على التعيينات انطلق خلال شهر أيار الماضي عبر منصة (أور) الإلكترونية، واستمر لمدة شهر كامل، مبيناً أن عدد المتقدمين تجاوز 500 ألف شخص، بواقع 338 ألفاً من الذكور و167 ألفاً من الإناث.وأوضح أن المحافظة شكّلت لجنة عليا لإدارة ملف التعيينات، برئاسة المحافظ ، وعضوية معاون المحافظ للشؤون القانونية، إلى جانب مديري الموارد البشرية والشؤون القانونية والتدقيق والحسابات.وبيّن حبيب أن اللجنة تجري حالياً عملية فرز ومطابقة بيانات المتقدمين بحسب المعلومات المدونة في الاستمارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن عملية الفرز تتم حسب الوحدات الإدارية البالغ عددها 43 وحدة، إضافة إلى اعتماد التخصصات المطلوبة في كل دائرة.وأكد أن اشترط أن تستمر عقود المقبولين لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى عدم صدور أي تعليمات حتى الآن بشأن تثبيتهم على الملاك الدائم، لأن القرار بهذا الشأن يقع ضمن صلاحيات ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.كما أشار إلى أن توزيع المتعاقدين سيتم وفق حاجة دوائر المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة ستفتح باب الاعتراضات أمام المتقدمين بعد إعلان الأسماء، لإتاحة فرصة المراجعة والتدقيق للبيانات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.