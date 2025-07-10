نظام الكاميرات الذكية تخفض المخالفات المرورية في بغداد

وقال العقيد من إعلام المرور العامة إن نظام المراقبة بالكاميرات أثبت نجاحه في المواقع التي تم نصبه فيها، لا سيما عند التقاطعات الرئيسة، مشيراً إلى أن الأسبوع الحالي شهد انخفاضاً كبيراً في عدد المخالفات، وهو ما التفاعل الإيجابي من المواطنين مع النظام الجديد.وأضاف أن المديرية ماضية في توسيع تطبيق النظام الذكي ليشمل مزيداً من شوارع ومشاريع خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطط تحسين السلامة المرورية وضبط حركة السير.وأوضح شاكر أن الإجراءات القانونية المتبعة تعتمد على رقم 8 لسنة 2019، ولا سيما المادة 25 منه، والتي تنظم فرض الغرامات على المخالفين في جميع الشوارع داخل بغداد والمحافظات، مؤكداً أن مفارز المرور المنتشرة في الشوارع تعمل أيضاً بموجب هذا القانون لضمان التطبيق الفعّال.وبيّن أن أكثر المخالفات شيوعاً في الوقت الراهن هي مخالفة الوقوف في الأماكن الممنوعة، داعياً السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على النظام والسلامة العامة.