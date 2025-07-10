شروط قبول "صارمة".. تفاصيل استحداث كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، إن الكليتين تمثلان تحولاً نوعياً في السياسة التعليمية، وجاء تأسيسهما استجابة مباشرة لمتغيرات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، موضحاً أنهما تنتميان إدارياً وأكاديمياً إلى ، باعتبارها واحدة من أقدم وأكبر الجامعات العراقية.وأشار العبودي إلى أن الكليتين ستضمان خمسة أقسام علمية حديثة، تقدم مناهج دراسية متطورة بإشراف كوادر أكاديمية متخصصة، مضيفاً أن تصميم البنية التحتية للكليتين راعى معايير الاستدامة الذكية والخدمات التقنية الداعمة للبيئة التعليمية، بما ينسجم مع أهداف التنمية للأمم المتحدة.وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تحقيق مؤشرات التعليم الجيد، وبناء مجتمعات معرفية، وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.وأضاف أن أقسام الكلية تشمل: علوم البيانات، ونظم المعلومات التطبيقية، وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى المحاسبة والمصارف، والاجتماع والفلسفة، لافتاً إلى أن البرامج الأكاديمية ستخضع لمراجعة دورية، ويتم إغلاق أي اختصاص في حال تحقق الاكتفاء، واستحداث بدائل تواكب تطورات السوق المحلية والعالمية.وأكد العبودي أن الوزارة تعمل على فتح نافذة تنسيق مباشر مع لتوفير فرص تعيين لخريجي الكلية، خاصة من حملة الماجستير، في إطار استراتيجية لربط مخرجات باحتياجات الدولة وسوق العمل.