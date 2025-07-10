العدل تستحدث ثلاث شعب للتسجيل العقاري في محافظتين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم الحاصل في دوائر ، لاسيما في المناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً وزيادة في حجم المعاملات تم استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في محافظتي وكربلاء".وتابعت، أن "قرار الاستحداث جاء بناءً على توجيهات معالي وزير العدل الدكتور ، استجابةً للزيادة الملحوظة في طلبات الإفراز والتسجيل، وحرصًا على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمة عدلية أكثر سرعة وكفاءة".وشملت الشعب الجديدة:شعبة التسجيل الرابعة في الثانية،شعبة التسجيل الخامسة في مديرية التسجيل العقاري الأولى،شعبة التسجيل الثالثة في مديرية التسجيل العقاري الدورة، والتي ستخدم المقاطعات (18/1689/8/7/3 م4 كرارة) و(7/5/3/2/1 م3 دورة).