التربية تحدد موعد بدء التقديم إلكترونيا على مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد

وبحسب بيان لوزارة التربية ورد لـ ، إن الضوابط التي حددتها العام والاهلي والاجنبي تلخصت بأن:-* لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات عن (٥٨٢) درجة بالنسبة للطلبة أي بمعدل (۹۷%) و (٤٨٥) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين أي بمعدل ٩٧٪،على أن يكون تقديم طلبة / الديانة التابعة الى للتربية في على وفق الآلية نفسها للطلبة المسلمين.* لايقل معدل في مدارس المتفوقين عن ٩٢% ويكون مجموع التقديم لطلبة مجموعة مدارس ايشق ومدارس جاغ في (٦٤٤ ) لمدارس المتفوقين ومجموع (٦٩٧) لمدارس المتميزين.* يؤدي الطالب المتقدم للقبول اختبارين أحدهما اختباراً في الذكاء والآخر اختباراً تحصيليا في المواد اللغة الانكليزية، الرياضيات العلوم، من مواد الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي (٢٠٢٥/٢٠٢٤)* سيكون موعد إجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٥/٨/۱۸)، الساعة الثامنة صباحاً بالنسبة لمدارس المتميزين والساعة التاسعة صباحا بالنسبة لمدارس المتفوقين في المدرسة التي يقدم فيها الطالب الكترونياً، اذ يبدأ اختبار الذكاء أولاً ثم الاختبار التحصيلي ويفصل بينهما استراحة لمدة (۳۰) دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما، على ان يكون التقديم وفقا للرقعة الجغرافية ولا يحق النقل الى مدرسة أخرى مع أخذ تعهد خطي من أولياء أمور الطلبة لقبول أبنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية.* يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الانكليزية الاستضافة في مدارس المتميزين وثانويات كلية لطلبة الصف الأول المتوسط والمراحل الدراسية الأخرى بعد أن يتم تحديد المستوى الدراسي لهم من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات والتي تؤيد بدورها أن دراستهم كانت باللغة الانكليزية كما يتم إجراء الاختبار لهم من قبل المديرية المذكورة آنفاً ويزودون بتأييد يثبت ذلك، ولابد للطالب النجاح وتحقيق معدل البقاء (٧٥%) ليثبت بالمدرسة في العام اللاحق وبخلافه ينقل إلى مدرسة أخرى.* قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (٧٥%) في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية الدور الثاني في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد استثناء من شرط الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع لاختباري الذكاء والتحصيلي الخاص بالتقديم في تلك المدارس وكذلك مدارس المتفوقين.* لايحق التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد والتقديم الى مدارس المتفوقين معا في آن واحد.*واخيرا يقوم الطالب بسحب الاستمارة الإلكترونية التي تحتوي على صورته الشخصية لغرض جلبها يوم الاختبار مع مستمسك ثبوتي آخر.