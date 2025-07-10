ميسان.. اشتباك بالعصي والحجارة بين قوة أمنية وأصحاب بحيرات للأسماك

ويظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص من أصحاب بحيرات الأسماك وهم يواجهون قوة أمنية قدمت لإزالة بحيراتهم في قرية الأكرح في قضاء الكحلاء بمحافظة ضمن جهود معالجة أزمة المياه.وحمل أصحاب البحيرات العصي ورموا الحجارة باتجاه عناصر الامن كما يبدو في المقطع.